امطار وثلوج تجتاح اقليم كوردستان

2021/02/20 | 11:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، ان أغلب مناطق اقليم كوردستان تعرضت لموجة جديدة من الامطار والثلوج.

وقالت المديرية العامة للانواء الجوية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان موجة جديدة من الامطار والثلوج اجتاحت المناطق الجبلية ومراكز المدن في اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان الاجواء في أغلب مناطق اقليم كوردستان ستكون ممطرة وستشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة.

وتابع البيان: ان الاجواء ليوم غد الاحد ستكون غائمة مع توقعات بهطول موجة جديدة من الامطار في مراكز المدن واستمرار هطول الثلوج على المناطق الجبلية بنسبة اقل.

PUKmedia ترجمة

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