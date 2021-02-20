الإعلام الأمني يكشف تفاصيل عملية شمال بغداد

2021/02/20 | 11:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تفاصيل معركة الطارمية شمالي العاصمة بغداد

وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ان ار تي عربية" نسخة منه، (20 شباط 2021)، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة إرهابية في بساتين الطابي بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، نفذت قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي والحشد العشائري عملية مداهمة على المكان واشتبكت مع هذه المجموعة الإرهابية".

واضاف البيان ان "القوات الامنية تمكنت من قتل خمسة منهم، كما أسفرت أيضاً عن استشهاد إثنين من الحشد العشائري وإصابة جندي"، موضحاً ان "عملية البحث والتفتيش في هذه المنطقة التي نفذت فيها المداهمة لازالت مستمرة".

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