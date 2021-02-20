اقليم كوردستان يحسم الجدل حول فرض حظر التجول في مدنه

2021/02/20 | 11:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوضحت صحة الاقليم، السبت، موقفها من الانباء التي تتحدث عن قرب فرض حظر التجول في مدن كوردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة اسو حويزي، في تصريح لوسائل اعلام بينها NRT، (20 شباط 2021)، انه "حتى اللحظة لا يوجد قرار بفرض حظر التجول على المواطنين"، دون مزيد من التفاصيل.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، معلومات عن نية السلطات المعنية في اقليم كوردستان، فرض حظر للتجول، على غرار ما اتخذته الحكومة الاتحادية في المحافظات الأخرى للحد من تفشي سلالة كورونا الجديدة.

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