2021/02/20 | 11:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، امكانية إعادة مشروع موازنة 2021 إلى الحكومة، فيما حدد النقطة الخلافية المتبقية لحسم موضوع الموازنة.

وقال ذيبان في تصريحات صحفية، إن “خيار إعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 تم تجاوزه داخل اللجنة المالية في مجلس النواب”، مبينا أن “اللجنة استطاعت تجاوز جميع العقد في مسودة مشروع قانون الموازنة وفي مقدمتها الانفاق الحكومي ليتفرغ الجميع للمرحلة الاهم والاخيرة إلا وهي تحديد حصة اقليم كردستان”.

وأضاف ذيبان، أنه “لغاية الان لم يتم حسم فقرة حصة الاقليم مع الاشارة بوجود وفد من الاقليم في بغداد بخصوص التفاوض مع الحكومة والكتل السياسية لحسم الموضوع برئاسة قوباد طالباني”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خيار إعادة موازنة 2021 إلى الحكومة هل مازال قائمًا؟.. نقطة خلافية واحدة متبقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خيار إعادة موازنة 2021 إلى الحكومة هل مازال قائمًا؟.. نقطة خلافية واحدة متبقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).