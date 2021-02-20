صحة كوردستان تعلق على انباء فرض حظر التجول في الاقليم

2021/02/20 | 11:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأوضحت صحة الاقليم، اليوم السبت، موقفها من الانباء التي تتحدث عن قرب فرض حظر التجول في مدن كوردستان.وقال المتحدث باسم الوزارة اسو حويزي، في تصريح لها، انه “حتى اللحظة لا يوجد قرار بفرض حظر التجول على المواطنين”، دون مزيد من التفاصيل.وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، معلومات عن نية السلطات المعنية في اقليم كوردستان، …

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