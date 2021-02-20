2021/02/20 | 11:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مستشار رئيس الجمهورية اسماعيل الحديدي، اليوم السبت، أن قرار فرض حظر التجوال لن يؤثر في زيارة البابا الى العراق والمقررة في الشهر المقبل.وقال الحديدي في تصريح صحفي، إن “تفشي كورونا وتشديد إجراءات الحظر لن يؤثرا في برنامج زيارة البابا الى العراق”، لافتاً إلى أنه “لا يعتقد أن تشهد الزيارة أي تأجيل”.وأضاف أن “إجراءات الاستقبال والتهيئة للزيارة مستمرتين”.وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو قد كشف في وقت سابق عن برنامج البابا فرانسيس في زيارته إلى العراق، مؤكداً أن “برنامج الزيارة يتضمن الوصول الى بغداد واستقباله من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المطار ،وبعدها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار رئيس الجمهورية: إجراءات حظر التجوال لن تؤثر على برنامج زيارة البابا للعراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الجمهورية: إجراءات حظر التجوال لن تؤثر على برنامج زيارة البابا للعراق) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الجمهورية: إجراءات حظر التجوال لن تؤثر على برنامج زيارة البابا للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).