الصحة: خطة كاملة لتوسيع مختبرات كشف سلالة كورونا الجديدة

2021/02/20 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن خطة كاملة لتوسع في المختبرات، لكشف السلالة الجديدة من كورونا، مبيناً أنها ستدخل أجهزة إضافية لتشخيص الفيروس الجديد.

وقال مدير المركز الوطني للمختبرات التعليمية التابعة للوزارة محمد غانم مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة قدمت خطة كاملة للتوسع في المختبرات لإجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا"، مشيراً الى أن "هذه المختبرات ستدخل للعراق خلال الفترة القليلة المقبلة لتشخيص السلالة الجديدة".

وأضاف أن "مختبرات الوزارة متواصلة مع دول العالم من أجل تبادل الخبرات بشأن السلالة الجديدة لكورونا"، مبيناً أن " أحد هذه المختبرات سيكون في مدينة الطب، والآخر سيكون في مختبر الصحة العامة المركزي" .

وذكر مهدي أن "هنالك مرحلة تسمى بالفلترة التي تمر بها عينات المريض، وتحدد من خلالها المريض المرشح لفحوصات السلالة الجديدة"، منوهاً بأن "فحص السلالة الجديدة عالي الثمن والأجهزة مكلفة، لذلك الوزارة عملت على وفرتها".

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