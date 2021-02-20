الهند تتصدر الدول الأكثر شراء للنفط العراقي والصين ثانياً

2021/02/20 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، السبت (20 شباط 2021)، أن الهند تصدرت الدول الأكثر شراءً للنفط العراقي، فيما تلهت الصين بالمرتبة الثانية خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقالت "سومو"، في إحصائية جديدة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، إن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات من أصل 29 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر كانون الثاني".

وأضافت أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، تليها الشركات الامريكية بواقع 3 شركات لكل منهما ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والايطالية والروسية بواقع شركتين لكل منهما".

وأوضحت الشركة العراقية أن "البقية توزعت على الشركات بريطانية وفرنسية وماليزية ويونانية ويابانية و(هولندا-بريطانية ) وتركيا وبواقع شركة واحدة لكل منها".

وأشارت سومو إلى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا".

ولفت البيان، إلى أن "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة اوكسون موبيل الامريكية وبي بي البريطانية وايني الايطالية وكوكاز الكورية الجنوبية وشل الهولندية البريطانية وبهارات الهندية".

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