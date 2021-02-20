عمليات بغداد: قتلى داعش في عملية الطارمية كانوا يرومون تنفيذ هجمات في العاصمة

2021/02/20 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قالت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (20 شباط 2021)، ان عناصر داعش الذين قتلتهم القوات الامنية في عملية الطارمية الواقعة شمال محافظة بغددا، كانوا يرومون تنفيذ هجمات في العاصمة.واعلنا القيادة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، "مقتل ٥ إرهابيين في الطارمية من ضمنهم العسكري والإداري لشمال بغداد واعلامي الفلوجة كان يرمون لتنفيذ هجمات ارهابية في العاصمة".واضاف ان "القتلى من عناصر داعش كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ارهابية داخل العاصمة".

وروت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق من اليوم، تفاصيل جديدة تتعلق بالاحداث الامنية شمالي محافظة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة إرهابية في بساتين الطابي بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، نفذت قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي والحشد العشائري عملية مداهمة على المكان واشتبكت مع هذه المجموعة الإرهابية".

واضاف "وتمكنت القوات الامنية من قتل خمسة منهم، كما أسفرت أيضاً عن استشهاد إثنين من الحشد العشائري وإصابة جندي"، مشيرا الى ان "عملية البحث والتفتيش مازالت في هذه المنطقة التي نفذت فيها المداهمة مستمرة".وأعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم السبت، مقتل ما يسمى والي الطارمية والمفتي الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي، في كمين محكم شمال بغداد.

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من فوج الطارمية التابع للحشد الشعبي اشتبكت مع مجموعة من داعش، أسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة عناصر من التنظيم".

وأكد البيان، "استشهاد ثلاثة من مقاتلي الفوج وإصابة أثنين آخرين، وما زالت الاشتباكات مستمرة بحسب البيان".

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