إيران تغلق معبرا حدوديا مع العراق بسبب تفشي وباء كورونا

2021/02/20 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات المحلية في مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان الإيرانية، اليوم السبت (20 شباط 2021)، إغلاق معبر الشلامجة الحدودي أمام المسافرين العراقيين.

وقال حاكم المدينة، محمد حيدري، في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، إنه "تم إغلاق معبر الشلامجة الحدودي أمام المسافرين بأمر من لجنة كورونا وسيتم منع دخول المسافرين العراقيين الى البلاد حتى اشعار اخر".

وأضاف ان "الأمر الذي أصدرته لجنة كورونا بالمحافظة يمنع دخول المواطنين العراقيين من معبر الشلامجة منذ اليوم".

وتابع حيدري قائلاً، أن "محطة الشلامجة التجارية مفتوحة ويعمل تجار البلدين في علاقات تجارية وفق البروتوكولات الصحية".

وتوجد حاليا 11 مدينة إيرانية في محافظة خوزستان في حالة من الانذار بسبب انتشار وباء كورونا.

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