الـنزاهــة تضبـط تزويــراً بمعامـلات تقـاعديـة وتوقف هدر اكثر من 3 مليارات دينار بالانبار

2021/02/20 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في معاملات تقاعدية في الأنبار، و إيقاف هدرٍ بالمال العامّ بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ.واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة الى انَّ الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بمتابعة الدوائر التابعة لوزارة الماليَّة في محافظة الانبار انتقل إلى فرع هيئة التقاعد الوطنيَّة في الأنبار ودائرة البطاقة الوطنيَّة في الرمادي، وتمكَّن من ضبط (32) معاملةً تقاعديَّةً مُزوَّرةً، وإيقاف هدرٍ بالمال العامِّ بمبلغ (3,270,000,000) دينارٍ.وأضافت إن الفريق اكتشف، بعد جمع المعلومات وتدقيقها، أنَّ جميع هويَّات الأحوال المدنيَّة، العائدة لأصحاب (16) معاملةً تقاعديَّةً، مُزوَّرةٌ وغير صادرةٍ عن دائرة البطاقة الوطنيَّة، فضلاً عن تزوير الكتب المزعوم صدورها عن دائرة صحَّة الأنبار – شعبة اللجان الطبيَّة الخاصَّة، بــ (16) مُعاملةً تقاعديَّةً أخرى./ انتهى9

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