شركة ‏الحديد والصلب تباشر باعمال تأهيل معمل النورة في البصرة

2021/02/20 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / باشرت الملاكات الفنية في الشركة العامة للحديد والصلب اعمال تأهيل معمل النورة التابع الى مصنع الصلب في البصرة.وذكر مدير عام الشركة عباس حيال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مادة النورة من المواد المهمة في عملية صهر الحديد لما لها من دور كبير في تنقية وتصفية الصهرة من الخبث" ، لافتا الى استخدام 3 اطنان منها لكل عملية صهر .وبين ان الاعمال تجري الان بالتعاون مع الخبراء الاتراك لشركة يوبي هولدنك لتاهيل فرني المعمل ، بفترة شهرين لكل فرن .واضاف حيال :" ان الطاقة الانتاجية لكل فرن تقدر بـ 150طنا يوميا .وان المنتج يخزن في 6 خزانات (سايلوات) سعة الخزان الواحد 300طن تجرى عليها الفحوصات المختبرية للتاكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة" .يذكر ان المادة الاولية لصناعة النورة هي حجر الكلس الذي يعرض حراريا الى درجة 1700مئوية يتم بعدها تكسير وطحن الحجر.‏/ انتهى

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