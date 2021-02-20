"الجمهورية" تغرق في البصرة.. وتوضيح من الموانئ العراقية

2021/02/20 | 11:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أظهر مقطع مصور غرق سفينة عراقية في أحد موانئ مدينة البصرة، فيما أصدرت الشركة العامة للموانئ توضيحًا حول الحادثة.

ويوثق الفيديو السفينة "الجمهورية" وهي تغوص إلى عمق المياه في ميناء المعقل.

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وعزت شركة الموانئ العراقية في بيان، السبت 20 شباط/فبراير، الحادثة إلى تهالك بدن الساحبة"، مشيرة إلى أنّ السفينة "مشطوبة وخارجة عن الخدمة و تم عرضها للبيع كخردة من قبل الموانئ منذ فترة طويلة مع عدد من الوحدات البحرية القديمة، لكن تأخر بيعها بسبب أجراءات البيع القانونية".

كما أوضح البيان، أنّ "فرق الإنقاذ البحري في شركة الموانئ تعمل على رفع الساحبة و معالجة سبب الغرق".

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