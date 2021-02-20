أوستن: توسيع مهمة الناتو جاء استجابة لطلب حكومة بغداد

2021/02/20 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن توسيع مهمة الناتو في العراق جاءت استجابة لطلب الحكومة هناك.

وأضاف اوستن انه يجب توحيد الجهود ضد روسيا والصين والإرهاب والوضع في أفغانستان، معتبراً أن الصين هي التحدي الأول الذي يواجه أميركا.

وشدد وزير الدفاع الأميركي أن بلاده لن تسمح بعودة أفغانستان ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية، مجدداً التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تنسحب بشكل متسرع من أفغانستان.

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