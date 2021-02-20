هل سيعرقل الحظر زيارة 'البابا' الى العراق.. مستشار رئيس الجمهورية يجيب

2021/02/20 | 12:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال مستشار رئيس الجمهورية اسماعيل الحديدي، السبت، إن قرار فرض حظر التجوال لن يؤثر في زيارة البابا الى العراق والمقررة في الشهر المقبل.

وذكر الحديدي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 20 شباط 2021، ان"تفشي كورونا وتشديد إجراءات الحظر لن يؤثرا في برنامج زيارة البابا الى العراق"، مؤكدا انه لا يعتقد أن تشهد الزيارة أي تأجيل.

وأشار إلى أن "إجراءات الاستقبال والتهيئة للزيارة مستمرتين".

وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، قد كشف في وقت سابق، عن برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، حيث قال إن "برنامج الزيارة يتضمن الوصول الى بغداد واستقباله من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المطار، وبعدها يتوجه لقصر السلام لزيارة رئيس الجمهورية، ثم يلتقي به رجال الدين المسيحيون".

وتابع أن "البابا سيزور في اليوم الثاني النجف وسيلتقي بالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني، ثم سيزور مدينة أور التاريخية، وسيلتقي ممثلين عن الديانات المسيحية والمسلمة والصابئة والأيزيديين وسيكون هناك ممثل من الديانة اليهودية وستكون هناك صلاة مشتركة مسيحية إسلامية من أجل السلام وبعد أور سيعود إلى بغداد للاحتفال بالقداس".

وبين ان "البابا سيزور محافظة أربيل ويلتقي بحكومة الإقليم وبعدها سيزور مدينة الموصل القديمة كونها مدمرة وسيوجه رسالة ثم ستكون له زيارة إلى قرقوش لبناء الثقة مع الجيران كمسيحيين ومسلمين لمستقبل أفضل ومن ثم يعود لأربيل ليحتفل بالقداس لتشجيع المسيحيين على أن يكونوا أقوى ولا يستسلمون للأوضاع الراهنة".

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