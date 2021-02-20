2021/02/20 | 12:10 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]أكد مستشار رئيس الجمهورية اسماعيل الحديدي ، السبت، أن قرار فرض حظر التجوال لن يؤثر في زيارة البابا الى العراق والمقررة في الشهر المقبل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الجمهورية: حظر التجوال لن يؤثر في زيارة البابا إلى العراق
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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