مستشار رئيس الجمهورية: حظر التجوال لن يؤثر في زيارة البابا إلى العراق

2021/02/20 | 12:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد مستشار رئيس الجمهورية اسماعيل الحديدي ، السبت، أن قرار فرض حظر التجوال لن يؤثر في زيارة البابا الى العراق والمقررة في الشهر المقبل.

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