2021/02/20 | 12:11 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. مقتل أربعة عناصر من الحشد وقيادي في "داعش" بحادثين منفصلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/20 | 12:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مقتل أربعة عناصر من الحشد وقيادي في "داعش" بحادثين منفصلين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مقتل أربعة عناصر من الحشد وقيادي في "داعش" بحادثين منفصلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).