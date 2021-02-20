النجباء: تعلّمنا من الشهيد الصدر عدم الخضوع والجهاد ضد الاحتلال

2021/02/20 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار الشيخ أكرم الكعبي في تغريدة الى ذكرى استشهاد آية الله الصدر على يد جلاوزة النظام البعثي، واصفا اياه بمعلم الجهاد والصمود في وجه الظلم والاحتلال....

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