إغلاق معبر شلمجة الحدودي امام المسافرين

2021/02/20 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم مدينة خرمشهر (في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران) محمد حيدري بانه تم اغلاق معبر شلمجة الحدودي امام المسافرين بأمر من لجنة كورونا وسيتم منع دخو...

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