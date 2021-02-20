شاهد: غرق سفينة عراقية في البصرة

2021/02/20 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة الموانئ العامة العراقية السبت، سبب غرق "الساحبة الجمهورية" في البصرة، بعد تداول فيديو يظهر غرق السفينة وهي راسية على ارصفة ميناء المعقل....

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