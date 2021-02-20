2021/02/20 | 12:11 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوضحت هيئة الموانئ العامة العراقية السبت، سبب غرق "الساحبة الجمهورية" في البصرة، بعد تداول فيديو يظهر غرق السفينة وهي راسية على ارصفة ميناء المعقل....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: غرق سفينة عراقية في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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