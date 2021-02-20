2021/02/20 | 12:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بسبب الطقس البارد غير الطبيعي، يجري إغلاق آبار النفط في الولايات المتحدة، كما أن مصافي النفط تتوقف عن العمل، وكل ذلك يتزامن مع سحب كميات من النفط من مستودعات التخزين الأمريكية.وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن مناطق وسط وغرب وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة ولاية تكساس، تشهد موجة برد شديدة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج في أكبر حقل نفطي في حوض برميان بولاية تكساس بنسبة 65%.وأشارت الوكالة إلى أن الآبار مغلقة والمعدات تتعطل، في وقت هبطت فيه درجة الحرارة إلى 18 درجة تحت الصفر، وهذا لم يحدث منذ العام 1989.وقال غاري روس، المتحدث باسم صندوق التحوط “بلاك غولد إنفستورز” إن “الخسائر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انهيار إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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