2021/02/20 | 12:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احباط محاولة انتحار شاب مخمور من أعلى جسر الصرافية في بغداد

اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الدالخلية، السبت، (20 شباط 2021) عن احباط محاولة انتحار شاب مخمور من أعلى جسر الصرافية في بغداد.

وقالت المديرية في بيان، ان "الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية منعت بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض شابا مخمورا من محاولة الانتحار من أعلى جسر الصرافية ببغداد".

واضافت ان "الشرطة قدمت للشاب الدعم النفسي والمعنوي وسلمته لذويه، بمضبطة تسليم اصولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة انتحار شاب مخمور من أعلى جسر الصرافية في بغداد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة انتحار شاب مخمور من أعلى جسر الصرافية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).