2021/02/20 | 12:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء العراقي يشمل "الفيسبوك" بقانون العقوبات

اشادت النائبة عالية نصيف، السبت، (20 شباط 2021) بقرار القضاء العراقي اعتبار "فيسبوك" من وسائل الإعلام المشار إليها في قانون العقوبات، فيما اشارت الى فوضى الفاسدين والفاشلين عبر التواصل الاجتماعي ستنتهي قريبا.

وقالت نصيف في بيان، ان "قرار القضاء العراقي اعتبار موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من وسائل الإعلام المشار إليها في قانون العقوبات يستحق الإشادة والتقدير لأنه سيمنع بعض المرضى نفسياً والذباب الإلكتروني المستأجر من قبل الفاسدين من الاستمرار في الاختباء وراء العالم الافتراضي وشتم وسب الناس وترويج الأخبار والتصريحات المفبركة والمسيئة ".

وأضافت نصيف أن "فوضى الفيسبوك التي تخدم الفاسدين والفاشلين ستنتهي قريباً بعد إنزال العقوبات الرادعة بكل من تسول له نفسه شتم الناس وإيذائهم من خلال المنشورات والتعليقات"، لافتة الى "اننا سنرى قريباً حالة من الوعي الجماهيري والاستخدام السليم لمواقع التواصل الاجتماعي الخالية من الكلام البذيء والتجاوزات".

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