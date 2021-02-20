الشرطة المجتمعية تمنع شابا من الانتحار من أعلى جسر الصرافية

2021/02/20 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة إلى وزارة الداخلية، اليوم السبت، منع شابا من الانتحار من أعلى جسر الصرافية ببغداد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن، "الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض من منع شاب مخمور من محاولة الانتحار من أعلى جسر الصرافية ببغداد".

وأشارت، إلى، "تقديم له الدعم النفسي والمعنوي وتسلمه لذويه، بمضبطة تسليم اصولية".

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