كتلة برلمانية: تغييرات طفيفة بالموازنة بعد ارتفاع أسعار النفط وستمرر الأسبوع الحالي

2021/02/20 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، اليوم السبت، عن آخر تطورات الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال كنا في تصريح صحفي، إن "البرلمان أجرى عددا من التعديلات والملاحظات على قانون الموازنة الاتحادية وقدمها للحكومة"، لافتاً إلى أن "هناك ملاحظات وضعت على مسودة الموازنة".

وأضاف كنا، أن "هناك تغييرات ستكون طفيفة على قانون الموازنة بعد ارتفاع النفط في الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية والحالية"، مستبعداً "قيام الحكومة بإجراء تعديلات على قانون الموازنة العامة".

وتوقع أن "اواسط الاسبوع الحالي، أي يوم الثلاثاء المقبل، أن يمرر مجلس النواب قانون الموازنة الاتحادية بعد الانتهاء من جميع المشاكل والمواد الخلافية".

وأكمل مجلس النواب، القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وسط مناقشات وآراء متضاربة حول عدة فقرات تخص القانون في مقدمتها حجم الموازنة وعجزها.

وخفضت التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية "حجم الموازنة إلى 129 تريليون دينار، والعجز المالي الى حوالي 28 تريليون دينار، مع احتساب سعر بيع برميل النفط بـ45 دولارا، إذ سيتم تسديد العجز المتوقع في الموازنة عن طريق الاقتراض الداخلي".

وكانت مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 التي أرسلتها الحكومة قد نصت على ان العجز تجاوز الـ70 تريليون دينار، بحجم كلي يصل إلى 164 تريليون إذ احتسبت الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان.

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