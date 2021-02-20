انقاذ شاب من محاولة انتحار من اعلى جسر الصرافية

2021/02/20 | 12:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ انقذت الشرطة المجتمعية شابا من محاولة انتحار من اعلى جسر الصرافية في بغداد .وذكر بيان لوزارة الداخلية :" ان مفارز قسم الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، بالتعاون مع القوة الماسكة للارض ، اوقفت حالة انتحار لشاب مخمور من اعلى جسر الصرافية ببغداد، و تم تسليمه الى ذويه "./انتهى9

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