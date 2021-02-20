لكي يصلح الاقتصاد.. سيبوه سيبوه!: عقيل الانصاري

كتب عقيل الانصاري:
كل مرة واحد يسألني شلون نصلح الاقتصاد في العراق او اسمع احد يتكلم عن الاصلاح الاقتصادي
اتذكر (سيبوه سيبوه) لان الاقتصاد وحده يشتغل و يتشكل و يتهذب لوحده و كل ما تدخل الحكومات يزيد الخراب!
وعليه أفضل طريقة تخلص الحكومة من وجع الراس هو تشيل أيدها كلياً من الاقتصاد.
زين و ٤،٥ مليون موظف شلون تدفعلهم رواتب؟
هم سهله، كل مديرية او وزارة هي المسؤولة عن رواتب موظفيها و هي اتعين و هي تفصل و هي تدفع الرواتب،
و الوزارة او المؤسسة هي تتحمل مسؤوليتها كاملة،
و رح تشوف شلون تزيد الانتاجية و شلون يصير التنافس و يطلعلك الشغل الزين!
و تأكيداً على كلامي، حالياً اي وزير او مسؤول ميشعر بتأنيب ضمير لان الرواتب ما مدفوعه؛ ببساطة مو مسؤوليته لان هاي مسؤولية وزير المالية !
(كل موظفي العراق هم موظفين في وزارة المالية)
زين اكو وزارات خدمية بدون دخل.
لِعد الحكومة مو كاعده تاخذ ضرائب و عدها دخل، مناك تدفع للوزارات الباقية لفتره انتقالية الحد متوكف على رجلها.
بعدين حتى الداخلية عدها دخل!
زين و الفساد ورح تصير كل وزارة دولة وحدها؟
صح، وهنا هو شغل الحكومة، شغل المراقبة و المتابعة و استحصال الفائض من الارباح و تكون ضمان للمؤسسات و الوزارات في حال صارت مشكلة.
زين استاذ، و الفقير وين يروح.
طبعاً طبعاً، تذكر اخذت الحكومة الفائض!! اي و هنا صار دور الرعاية الاجتماعية، رعايتها للفقير واجب اخلاقي، الحد متوقفه على رجليه و يتحول من مصاريف (تدفع عليه) الى دخل.
هااا نسيت اكلك حماية المستهلك و مؤسسة مراقبة التنافس الشريف هي الأهم..
الملخص،
ترك السوق لاختيار الانسب مع المراقبة لحماية المستهلك .
الخروج من مركزية السلطة و ترك الادارة المالية لكل مؤسسة .
المتابعة و المراقبة الشديدة على عمل المؤسسات و ذلك بتفعيل دور المؤسسات الرقابية و حمايتها.
تطوير عمل شبكة الرعاية.
ملاحظة؛ سيبوه سيبوه، اسلوب اقتصادي معروف و يعرف باسم
(Hands-off)
#عقيل_الأنصاري
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