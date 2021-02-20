الامن الوطني يضبط شحنة ضخمة من الأدوية المهربة في بغداد

2021/02/20 | 12:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، ضبط أكثر من نصف مليون علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية في بغداد.وقال الجهاز في بيان، أنه “امتثالاً لتوجيهات رئيس جهاز الامن الوطني بمتابعة اسعار المستلزمات الصحية، وبعد ورودِ عدة شكاوى عبر الخط الساخن المجاني الخاص بالجهاز (131) عن بعض الصيدليات والمذاخر، شرعت مفارز جهاز الامن الوطني بالتعاون مع دائرة صحة الكرخ والقوة الماسكة للارض بحملةِ تفتيشٍ واسعة في منطقة الحارثية ببغداد ادت الى ضبط اكثر من 550 الف علبة دوائية مهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية في احد المذاخر”، مشيرا لى أنه “تم القاء القبض على صاحب المذخر”.وأشار الى أنه “تم تدوين اقواله […]

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