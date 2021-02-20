ضبط تزوير في معاملات تقاعد في الأنبار وإيقاف هدر 3 مليارات دينار

2021/02/20 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ضبط حالات تلاعب وتزوير في معاملات تقاعدية في الأنبار وإيقاف هدر بالمال العام.

وقالت الهيئة في بيان إن الفريق الميداني الخاص تمكن من ضبط اثنتين وثلاثين معاملة تقاعدية مزورة في دائرة البطاقة الوطنية في الرمادي مع إيقاف هدر بالمال العام تجاوز قيمته ثلاثة مليارات دينار.

وذكرت الهيئة أن فرق المتابعة اكتشفت بعد جمع المعلومات وتدقيقها أنّ جميع هويات الأحوال المدنية العائدة لأصحاب ستة عشر معاملة تقاعدية مزورة وغير صادرة عن دائرة البطاقة الوطنية فضلا عن تزوير الكتب المزعوم صدورها عن دائرة صحَّة الأنبار – شعبة اللجان الطبية الخاصة بـستة عشر معاملة تقاعدية أخرى.

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