مقتل 5 عناصر من داعــش في اشتباكات بقضاء الطارمية

2021/02/20 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل خمسة عناصر من تنظيم داعش خلال اشتباكات مع مجموعة إرهابية بقضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي والحشد العشائري نفذت عملية مداهمة على موقع في بساتين الطابي بعد ورود معلومات استخبارية بوجود مجموعة إرهابية هناك حيث اشتبكت العناصر الامنية مع المجموع ما أدى إلى مقتل خمسة منهم واستشهاد اثنين من الحشد العشائري وإصابة جندي خلال الاشتباكات.

وعلى صعيد متصل، قالت قيادة عمليات بغداد إن المجموعة التي تم استهدافها وقتلها كانت تنوي شن هجمات انتحارية في العاصمة.

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