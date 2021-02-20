قتلى وجرحى بسلسلة انفجارات تهز كابل

2021/02/20 | 12:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت ثلاثة انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابل، السبت، إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة اثنين بجروح، حسبما ذكرت الشرطة.

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