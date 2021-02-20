مقتل 5 ارهابيين خططوا لعمليات إرهابية في بغداد (فيديو)

2021/02/20 | 12:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، مقتل 5 إرهابيين في الطارمية كانوا يرمون لتنفيذ هجمات ارهابية في العاصمة.

وقال القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفق معلومات من الاستخبارات العسكرية تمكنت الفرقة السادسة من مقتل 5 إرهابيين في الطارمية كان يرمون لتنفيذ هجمات ارهابية في العاصمة".

واضاف البيان انه "من ضمنهم العسكري والإداري لشمال بغداد واعلامي الفلوجة".

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