تعديلات جديدة على موازنة 2021.. هل سنشهد تغييرًا في “تسعيرة هامة”؟

2021/02/20 | 12:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تشير تصريحات برلمانية الى امكانية اعادة تغيير سعر برميل النفط في موازنة 2021، بعد تجاوز سعره عالميًا الـ62 دولارًا فيما لايزال في الموازنة عند الـ45 دولارًا.

النائب يونادم كنا، قال في تصريح صحفي، إن “البرلمان أجرى عددا من التعديلات والملاحظات على قانون الموازنة الاتحادية وقدمها للحكومة”، لافتاً إلى أن “هناك ملاحظات وضعت على مسودة الموازنة”.

وأضاف كنا، أن “هناك تغييرات ستكون طفيفة على قانون الموازنة بعد ارتفاع النفط في الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية والحالية”، مستبعداً “قيام الحكومة بإجراء تعديلات على قانون الموازنة العامة”.

وتوقع أن “اواسط الاسبوع الحالي، أي يوم الثلاثاء المقبل، أن يمرر مجلس النواب قانون الموازنة الاتحادية بعد الانتهاء من جميع المشاكل والمواد الخلافية”.

هل سيتم اعادة الموازنة؟

من جانب اخر، كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، امكانية إعادة مشروع موازنة 2021 إلى الحكومة، فيما حدد النقطة الخلافية المتبقية لحسم موضوع الموازنة.

وقال ذيبان في تصريحات صحفية، إن “خيار إعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 تم تجاوزه داخل اللجنة المالية في مجلس النواب”، مبينا أن “اللجنة استطاعت تجاوز جميع العقد في مسودة مشروع قانون الموازنة وفي مقدمتها الانفاق الحكومي ليتفرغ الجميع للمرحلة الاهم والاخيرة إلا وهي تحديد حصة اقليم كردستان”.

وأضاف ذيبان، أنه “لغاية الان لم يتم حسم فقرة حصة الاقليم مع الاشارة بوجود وفد من الاقليم في بغداد بخصوص التفاوض مع الحكومة والكتل السياسية لحسم الموضوع برئاسة قوباد طالباني”.

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