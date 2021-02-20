في الانبار… النزاهة تضبط تزويرا بمعاملات تقاعدية وتوقف هدر 3 مليارات

2021/02/20 | 12:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن قيامها بضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في معاملات تقاعدية في الأنبار، فيما اوقفت هدرٍ بالمال العامّ بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ.وقالت الهيئة في بيان، أنَّ “الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بمتابعة الدوائر التابعة لوزارة الماليَّة في المحافظة الذي انتقل إلى فرع هيئة التقاعد الوطنيَّة في الأنبار ودائرة البطاقة …

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