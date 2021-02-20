الهجرة تسهل اجراءات عودة النازحين

2021/02/20 | 12:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقررت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، اعتماد التأييد الصادر من إدارة المخيمات، لإثبات النزوح للأسر العائدة الى مناطق سكناها.وقالت الوزارة في بيان، “الوزيرة ايفان فائق جبروا وجهت دوائر الفروع بتذليل العقبات وتقليص الروتين بخصوص العوائل العائدة من النزوح واعتماد تأييد إدارة المخيمات لاثبات نزوحها لضمان حقوقها”.وأكدت، “اعتماد قاعدة البيانات الصادرة والمصدق عليها من …

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