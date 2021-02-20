إقناع رجل وزوجته بالعدول عن الانتحار.. وإنقاذ شاب حاول إلقاء نفسه من جسر الصرافية

2021/02/20 | 12:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الشرطة المجتمعية، السبت، إحباط محاولتي انتحار وإعادة فتى إلى ذويه في عمليات متفرقة في 3 محافظات .

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وذكر بيان للشرطة المجتمعية في بغداد، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2021)، أن "الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية وبالتعاون مع القوة الماسكة للأرض، تمكنت من منع شاب مخمور من محاولة الانتحار من أعلى جسر الصرافية ببغداد، وتقدم له الدعم النفسي والمعنوي وتسلمه لذويه، بمضبطة تسليم اصولية".

وفي بيان منفصل، أشارت الشرطة المجتمعية في نينوى الى أنها "نجحت في اقناع رجل وزوجته بالعدول عن نية الانتحار بسبب ضعف الحالة المادية"، مبينة أنه "جرى إفهامهم بفداحة العمل الذي يقدمان عليه كونه منافي للشرع والانسانية".

وأضاف البيان، "جرى التعاون مع بعض ميسوري الحال لتأمين احتياجاتهم المعيشية"، مؤكدا أنه "ستكون للشرطة المجتمعية زيارات متكررة للاطمئنان على احوالهم وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم".

وتمكنت الشرطة المجتمعية في محافظة كركوك، بحسب بيان لها، من "إعادة فتى بعمر الـ 12 من عمره الى ذويه الذين يقطنون في مخيم الجدعة للنازحين في أطراف محافظة نينوى بعد ان ترك المخيم قبل 20 يوما بداعي البحث عن العمل في كركوك".

وأوضحت الشرطة أنه "جاءت العملية على خلفية ورود مناشدة الى الشرطة المجتمعية من قسم شرطة الأحداث في كركوك حول وجود فتى مشرد قد تم توقيفه لديهم وفق المادة 24 من قانون رعاية الأحداث لحين التوصل الى ذويه، وتم جمع المعلومات من قبل الشرطة المجتمعية ومن خلال التواصل مع عدة منظمات تشرف على عمل المخيمات، استطاعت المجتمعية وبالتنسيق مع القضاة المختصين من الحصول على قرار اصولي بتسليم الفتى الى والدته بعد ان قدمت له الشرطة المجتمعية الدعم النفسي والمعنوي لاجتياز ازمته وإعادة تأهيله".

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