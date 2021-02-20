صحة السليمانية: نتوقع زيادة الاصابات بفايروس كورونا

2021/02/20 | 12:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المدير العام لصحة محافظة السليمانية، ان هناك توقعات بزيادة حالات الاصابة بفايروس كورونا في الشهر المقبل، حسب التقديرات الطبية.

وقال الدكتور صباح هورامي خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: هناك حديث عن حظر التجوال والاغلاق العام لكن هذه الامور بعيدة في المرحلة الراهنة، واعداد الاصابة في محافظة السليمانية لحد الآن في انخفاض مستمر واغلب الذين يصابون بالفايروس هم المسافرون الى خارج مدينة السليمانية، لكن هذا لايعني انتهاء مخاطر الفايروس بشكل كامل.

واضاف: كما علينا اتخاذ الاجراءات الصحية وخاصة مع السياح القادمين الى محافظة السليمانية وخاصة مع اقترب فصل الربيع وسنتخذ الاجراءات الصحية اللازمة وندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية وخاصة الاماكن السياحية كالفنادق والمطاعم والمتنزهات.

وقال: انا متفائل باننا لن نتعرض لكارثة كبيرة كما حصل في نفس الوقت من العام الماضي، وان اللقاح سيصل في الايام المقبلة الى العراق واقليم كوردستان.

واوضح: يجب على جميع المحافظات وقف تحركة المواطنين فيما بينها تحسبا لانتقال الفايروس بين المواطنين وستكون لنا اجراءات صحية للوافدين الى مدينة السليمانية..

واضاف: لا مشكلة في المدراس لحد الان ونحن كنا نتوقع حصول اصابات بفايروس كورونا بين الطلاب والمعلمين، ونحن سنتخذ الاجراءات الصحية واغلاق المدارس حين الشعور بانها اصبحت تشكل خطراً لانتقال الفايروس.

واشار الى ان الفايروس المتحور الجديد ليس اخطر من السابق لكنه اسرع في الانتشار فقط، وحسب التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية فإن نفس بروتوكولات العلاج التي استخدمت لمواجهة فايروس كورنا القديم هي نفسها التي تستخدم لمواجهة كورونا المتحور.

PUKmedia خاص

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