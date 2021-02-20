2021/02/20 | 12:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 21 دقیقة

1101 مشاهدة

كشف موقع أميركي، السبت، عن وصول ألف جندي أميركي إلى إحدى القواعد شمال العراق، فيما أعلن عن افتتاح قاعدة "الازدهار" في أربيل.

وأكد موقع "USA ONE" في بيان اليوم، 20 شباط 2021، وصول الدفعة الاولى من قوات التحالف القوية والتي تقدر بألف جندي الى شمال العراق،

فيما اشار إلى افتتاح قاعدة "الازدهار" الجوية العسكرية الدائمة رقم 101 في أربيل، والتي تضم الكتائب المدرعة الاولى والرابعة وسرب الطيران المقاتل وفيلق الهندسة والشرطة العسكرية وشعبة المدفعية الثالثة و البحرية.

وأوضح ان هذه القوات تأتي كدعم القوات الامريكية الموجودة في المنطقة.

جدير بالذكر ان حفل افتتاح القاعدة ضم ممثل لواء الدرع وممثل لواء المدفعية وممثل عن قائد السرب في سلاح الجو الأميركي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تحرك قواتها الى العراق وتفتح قاعدة جديدة في هذه المنطقة (فيديو+ صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تحرك قواتها الى العراق وتفتح قاعدة جديدة في هذه المنطقة (فيديو+ صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).