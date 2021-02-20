الإعلام الأمني تكشف تفاصيل اشتباكات الطارمية وتعلن حصيلة رسمية بالشهداء

2021/02/20 | 12:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت خلية الإعلام الأمني، السبت، تفاصيل اشتباكات الطارمية، معلنة حصيلة رسمية بالشهداء.

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