2021/02/20 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد: الكاظمي يصل إلى موقع عملية الطارمية المركز الخبري الوطني.

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