مستشار الرئيس العراقي: حظر التجوال لن يؤثر في زيارة البابا إلى العراق

2021/02/20 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد اسماعيل الحديدي، مستشار الرئيس العراقي أن قرار فرض حظر التجوال لن يؤثر في زيارة البابا الى العراق والمقررة في الشهر المقبل.

وقال الحديدي إن تفشي وباء كورونا وتشديد إجراءات الحظر لن يؤثرا في برنامج زيارة البابا الى العراق، مبينا أن الزيارة لن تشهد أي تأجيل.

واكد الحديدي أن إجراءات الاستقبال والتهيئة للزيارة مستمرتين.

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