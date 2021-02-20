2021/02/20 | 13:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ظهر الأرقام الرسمية لأعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا تحسنا في الوضع الوبائي، حيث تم تسجيل تراجعا في وتيرتها وسجلت السلطات الصحية 12953 إصابة فقط خلال اليوم الماضي.وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم السبت، توفي خلال الساعات الـ24 الماضية 480 شخصا، فيما تماثل للشفاء 17484 شخصا.وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا 4 ملايين و151980 شخصا، وتعافى 3 ملايين و697433 شخصا، فيما توفي 82876 شخصا.وأجرت روسيا منذ بدء تفشي الوباء نحو 109 ملايين اختبار للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل أقل من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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