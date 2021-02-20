تفاصيل لقاء بارزاني بمحافظ أربيل الجديد

2021/02/20 | 13:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، محافظ أربيل الجديد أوميد خوشناو.

وذكر بيان عن مكتب بارزاني، أن “مستهل اللقاء، قدم رئيس الحكومة للمحافظ خالص تهانيه بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له النجاح والتوفيق في أداء مهامه”.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة “خدمة سكان أربيل ولا سيما مكوناتها المختلفة بصورة عادلة، وبالأخص الطبقة الفقيرة من المجتمع وذوي الدخل المحدود”، مشيراً إلى أنه “سيدعم المحافظ الجديد بكافة السبل لإنجاح مسيرته بهدف خدمة المواطنين على أتم وجه”.

وتابع ان “محافظ أربيل، شكر رئيس الحكومة على دعمه، وطمأنه بأنه سيبذل قصارى جهده ليكون في مستوى طموح المواطنين وتوقعاتهم لزيادة تنمية أربيل ودوام ازدهارها”.

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