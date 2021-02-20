2021/02/20 | 13:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام صالون الصفحة (9) في مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في اربيل ندوة اليوم السبت عن حرية الصحافة.

الندوة التي قدمها ناظم دلبند استضافت سمكو عبدالكريم الصحفي والكاتب وسكرتير نقابة الصحفيين بأربيل، الذي تحدث عن حرية الصحافة وقوانينها في الإقليم وبما انه سكرتير نقابة صحفيى فرع أربيل، مضيفا أن الإقليم في بداياته بعد عام ٢٠٠٣ منذ سقوط النظام الدكتاتوري وضع قانونا خاصا للصحافة وحريتها في الإقليم، لكن بعد هذه السنوات نلاحظ جملة اختراقات وتعطيل لحرية الصحافة وتحديد عمل الصحفيين، لافتا الى انه لا وجود لتطبيق قانون الصحافة، وابسط الأشياء لا يمكن للشخص العادي أن ينتقد أو يشير للأخطاء واي شئ يفيد الصالح العام، لكن هنالك الجهة التنفيذية والمحاكم تتخذ الإجراءات بحقهم.

وشدد عبدالكريم على انه لا وجود لأية حرية رأي أو ممارسة الصحفي عمله دون جهة داعمة له هذا ما التمسناه في واقعنا خاصة في محافظة اربيل التي يجب أن تكون نموذجا لحرية الصحافة وتطبيق القانون بعدالة، لكن عكس ذلك.

وفي ختام الندوة جرت مداخلات من قبل الحضور وقام المحاضر بالرد على تلك المداخلات.

PUKmedia / زيد محمود / اربيل

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالون الصفحة 9 يقيم ندوة عن حرية الصحافة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالون الصفحة 9 يقيم ندوة عن حرية الصحافة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).