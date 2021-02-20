تسجيل اول حالة اصابة بكورونا المتحور في اربيل

2021/02/20 | 13:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر مطلع، اليوم السبت، عن تسجيل اول حالة اصابة بفايروس كورونا المتحور في مدينة اربيل ، بعد عدة ايام من اعلان وزارة الصحة عن وجود حالات مشتبه بها.

ونقلت فضائية كلي كوردستان عن المصدر المطلع قوله: ان وزارة الصحة قد سجلت اول حالة اصابة بفايروس كورونا المتحور في مدينة اربيل .

هذا وكان وكيل وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان الدكتور رهيل فريدون قد اكد لـPUKmedia: وجود بعض الحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وان نماذج الفحوصات المختبرية للمصابين ارسلت الى الخارج للتاكد منها.

PUKmedia خاص

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