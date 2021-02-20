شكراً قناة

2021/02/20 | 13:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلسلة اللقاءات التي اجرتها قناة "العربية" السعودية، مع رغد إبنة السفاح صدام، اثارت ردود فعل قوية في الشارع العراقي، حيث اعتبرها الكثيرون محاولة سعودي...

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