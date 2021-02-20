بريطانيا تعتزم إرسال مئات الجنود إلى العراق كجزء من مهمة الناتو

2021/02/20 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن عزم المملكة المتحدة ارسال مئات الجنود البريطانيين إلى العراق كجزء من مهام حلف الناتو في أكبر زيادة منذ عام الفين وثلاثة وفقا لما جاء في نص التقرير.

وذكرت الصحفية في تقريرها أن الهدف من زيادة اعداد القوات يأتي في وقت تشهد الساحة العراقية توترات أمنية متمثلة بتصاعد الهجمات الإرهابية التي ينفذها عناصر داعش على مواقع كانت تحت سيطرته سابقا، مرجحة نقلا عن مسؤولين عسكرين في الجيش البريطاني أن يتم مضاعفة عدد هذه القوات ثلاثة أضعاف الأرقام الحالية في وقت لاحق من هذا العام بناء على تقييم الوضع الأمني.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الأمنية العراقية تواجه تهديدا متزايدا من تنظيم داعش يتطلب مزيدا من التعاون الدولي للقضاء على التنظيم الإرهابي الذي وصفته بان خطره ما زال قائما بقوة.

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