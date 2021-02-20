مقتل 21 عنصراً من “داعــش” بضربات جوية روسية في البادية السورية

2021/02/20 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل واحد وعشرون عنصراً تابعا لداعش في ضربات جوية شنتها طائرات حربية روسية ضد مواقعهم في البادية السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد السوري بأن الطائرات الروسية شنّت مئة وثلاثين ضربة جوية على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مستهدفة عناصر التنظيم في مواقع عدة في البادية من شرق حمص وحماة وصولاً إلى دير الزور.

وجاءت الغارات، بحسب المرصد، رداً على هجمات شنها داعش وأسفرت عن مقتل ثمانية عناصر من المسلحين الموالين لقوات النظام السوري.

#المرصد_السوري في إطار الاستنزاف الكبير #للروس..



130 غارة جوية #روسية تقتل 21 من تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن البادية السوريةhttps://t.co/NGcfqoibXv

— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) February 20, 2021

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