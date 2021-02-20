الكعبي يوجه باستضافة هيأة المساءلة والعدالة ودائرة شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات

2021/02/20 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم السبت 20 شباط 2021 باستضافة رئيس واعضاء هيأة المساءلة والعدالة " هيأة الاجتثاث " ، ودائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، يوم الاثنين المقبل - الساعة 12 ظهرا في مبنى مجلس النواب ، بحضور رئاسة واعضاء اللجان النيابية المعنية .

وقال الكعبي في بيان : بعد تعاطف بعض أبناء البعثيين والصداميين ممن لا يُحسبون على ابناء الشعب العراقي ، مع اللقاء التلفزيوني لإبنة المقبور الطاغية على قناة العربية ، وما تخلله من طرح لاكاذيب كبيرة وتلميع للجرائم وتبرير للاعمال والمجازر الوحشية التي طالت شعبنا بكل طوائفه ومذاهبه وقومياته ، واستنادا لما جاء في توجيهات سماحة السيد القائد مقتدى الصدر " اعزه الله " في بيانه الاخير بشأن تفعيل دور هيأة اجتثاث البعث ، والذي عبر فيه عن إرادة ورغبة شعبنا الكريم بعدم عودة اي نظام دكتاتوري استبدادي متوحش ، فقد وجهنا اليوم بإستضافة رئيس واعضاء هيأة المساءلة والعدالة " هيأة الاجتثاث " ، ودائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية بمفوضية الانتخابات ، وذلك في يوم الاثنين المقبل 22 شباط 2021 بحضور اللجان النيابية " العشائر والمساءلة والمصالحة ، و اللجنة القانونية ، و لجنة حقوق الانسان " .

واكد الكعبي ان الإجتماع يأتي لضرورة بحث المواضيع ذات الصلة أهمها تفعيل هيأة اجتثاث البعث المقبور و الاجراءات القانونية والدستورية الخاصة بذلك ، فضلا عن تنشيط فقرات قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية بضمنها منع شخوص البعث " المنحل " " لعنهم الله " من ممارسة اي نشاط سياسي وثقافي وفكري واجتماعي وتحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاعلام .

ودعا النائب الاول لرئيس المجلس جميع وسائل الاعلام " الوطنية " والوفية للدماء الطاهرة التي ازهقت على ايدي النظام المجرم ، بتكثيف جهودها وبرامجها لإبراز الصور والفيديوهات القبيحة لتلك الحقبة السوداء المليئة بالتوحش التي فاقت كل جرائم النازية و الفاشية ، والتذكير بتأريخ الاعمال الوحشية لحزب البعث ، ليشاهدها كل العالم العربي والدولي ، سيما فئة الشباب الذين لم يعاصروا تلك الفترة المظلمة التي اتسمت بالتوحش ومصادرة الحريات ، مؤكدا ان هناك فقرة صريحة ضمن بنود قانون حظر البعث تمنع استخدام الإعلام في نشر أفكار وآراء وأنشطة الحزب المجرم .

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