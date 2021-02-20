الصحة: أجهزة جديدة ستدخل لتشخيص السلالة الجديدة من فيروس كورونا

2021/02/20 | 13:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت وزارة الصحة والبيئة، إنها أدخلت أجهزة إضافية لتشخيص الفيروس الجديد، كاشفة عن خطة كاملة لتوسع في المختبرات لكشف السلالة الجديدة من كورونا.

وذكر مدير المركز الوطني للمختبرات التعليمية التابعة للوزارة محمد غانم مهدي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، أن "وزارة الصحة قدمت خطة كاملة للتوسع في المختبرات لإجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن "هذه المختبرات ستدخل للعراق خلال الفترة القليلة المقبلة لتشخيص السلالة الجديدة".

وأضاف أن "مختبرات الوزارة متواصلة مع دول العالم من أجل تبادل الخبرات بشأن السلالة الجديدة لكورونا"، مبينًا أن " أحد هذه المختبرات سيكون في مدينة الطب، والآخر سيكون في مختبر الصحة العامة المركزي" .

وذكر مهدي أن "هنالك مرحلة تسمى بالفلترة التي تمر بها عينات المريض، وتحدد من خلالها المريض المرشح لفحوصات السلالة الجديدة"، منوهًا بأن "فحص السلالة الجديدة عالي الثمن والأجهزة مكلفة، لذلك الوزارة عملت على وفرتها".

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